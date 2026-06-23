 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایران امریکا مذاکرات کا اثر، اسرائیلی اسٹاک مارکیٹ اور کرنسی شدید دباؤ کا شکار

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
23 جون ، 2026
تل ابیب اسٹاک مارکیٹ عمارت - فوٹو: فائل
تل ابیب اسٹاک مارکیٹ عمارت - فوٹو: فائل

امریکا ایران مذاکرات کے بعد اسرائیلی اسٹاک مارکیٹ اور کرنسی شدید دباؤ کا شکار ہوگئی۔ 

امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب 35 انڈیکس جون میں 12 فیصد سے زائد گر گیا۔

اسی طرح اسرائیلی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 5 فیصد گراؤٹ کا شکار ہوگئی ہے۔

ایران امریکا معاہدے کے بعد اسرائیل سے امریکی جہازوں کی واپسی کے امکانات

اسرائیلی میڈیا کے مطابق ابتدائی مرحلے میں 20 امریکی طیارے ایئر پورٹ سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔

خیال رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم آف انڈسٹینڈنگ (ایم او یو) کے بعد خطے میں جاری جنگ رُک گئی۔

مذاکرات میں ایران کی جانب سے معاہدے کو لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے سے مشروط کیا گیا تھا۔

ادھر امریکا نے اسرائیل کی ایران کیساتھ معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کردی۔

ایران امریکا معاہدے سے اسرائیلی مؤقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی: نیتن یاہو

اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کی مخصوص شرائط کا علم نہیں ہے۔

امریکا نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا جس پر اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا ہے۔

تاہم اس معاہدے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ اور وہ ساتھی ہیں، کبھی متفق ہوتے ہیں کبھی اختلاف ہوتا ہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید