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ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹرمپ

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بین الاقوامی خبریں
01 جولائی ، 2026
ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

میری لینڈ کے جوائنٹ ایئربیس اینڈ ریو پر میڈیا سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا کی ایران کے ساتھ بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جارہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آرہی ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔

صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیدیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے پیدائشی شہریت سے متعلق فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران سے بات چیت کا واحد مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔

اُن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، خطے میں امن سے ہی سیاسی و معاشی استحکام ممکن ہے۔

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