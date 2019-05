یاسر حسین کے متنازع بیانات کا احوال

View this post on Instagram

Assalam u alykum.. Salam is liye k musalman Gali deny se pehly jawab zaroor den.. yeh picture aur aisi bohot si aur jis mai aap ko @saeedhumayun #bushraansari @mikaalzulfiqar @hareemfarooq @thekubism @mahirahkhan @haniaheheofficial @thekubism @atifaslam @ahmedalibutt aur bohot sary aisy log jinhon ne khushi aur gham mai aap sab ka sath dia dikhai de rahy hain. #1 hum sab ka contract for #humawards #election2018 ki date se pehly ho chuka tha.. wesy toh hum sab kehty hain “work is worship” magar hum kaam karen toh “chilling in Canada” ho jata hai.. aisa kyon?? Kyon aap k favourite celebrities har wakt kar baat har galti ki mafi mangty rahen.. hum sab aam insaan hain farishty nah . We work v hard to entertain you all . Kyon Atif Aslam Bushra ansari jesy legends ko hum aik min mai zero kar dety hain? Kyon #mahirakhan ki har baat ko pakarna hum ne apna qomi farz samajh lia hai.. mai ne 2 dafa vote cast kia hai magar kuch fark nahi para .. kya aik aam insaan ki tarha mai is saal ka vote mis nahi kar sakta?? Kya apni commitment ko poora nahi kar sakta ?? Kyon aap 18 se 30 saal k log apny se bary actors ko galiyan dety rehty hain?. Aap k gharon mai kya sirf vote k bary mai bataya jata hai baron ki izzat k bary mai nahi,?? Agar hamari bhool aik jurm hai toh hamary wapas aaty hi police hamen arrest kary aur case chalae.. naye Pakistan mai bhi hum behtar law and order hi chahty hain toh let’s start with that . #respect #peace #pakistanzindabad Aur han @imranabbas.official agar aap k samny k naye bachy perform kar rahy hain toh dil bara karen aur machis ko pocket mai hi rakhen Shukria