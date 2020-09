زیادتی واقعات، یاسر حسین نے نظم ’مملکتِ خداداد‘ پڑھ لی

View this post on Instagram

@alizaryoun ki yeh nazm har us insaan k liye aik sawaal hai jo is dunya mai hony waly rape ko aik aam hadsa samajh k bhool jata hai . rapist chor nahi hota jisy pakar k jail mai band kia jae . rapist aik darinda hai jisy SAR E AAM phansi dena bohot zaroori hai . #hangtherapist