یہ کہنا غلط ہے کہ نواز شریف اپنے نظریات سے الگ ہوگئے، خواجہ آصف

04 ستمبر ، 2025

وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نظریات کو عملی شکل میں لانے کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ نواز شریف اپنے نظریات سے الگ ہوگئے۔

جیو نیوز کے  پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ مری کی میٹنگ میں تسلسل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نواز شریف اس نظام سے بالکل مطمئن ہیں اور اس نظام کے تسلسل کی وجہ شہباز شریف کی شخصیت ہے۔

قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے نور عالم خان نے کہا کہ بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کا وفد کس حیثیت میں، کس سے پوچھ کر چیف جسٹس سے ملا؟

خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں تمام اشاریے درست سمت میں تھے، نواز شریف پانچ سال وزیراعظم رہتے تو آج ملک میں صورتحال مختلف ہوتی، ہماری توجہ پاکستان کی معیشت، استحکام اور خارجہ پالیسی ہے، ہماری سمت کا تعین ہوچکا ہے ہمیں اس طرف بڑھنا ہے۔

ایک سوال کے جواب  میں وزیر دفاع نے کہا کہ شام تک شہباز شریف سے رابطہ تھا، ان کو میری بات پر اعتراض کرنے دیں، میری بات سے وزیراعظم شہباز شریف کو کوئی مسئلہ نہیں۔

انہوں نے کہا کہ مریم نواز میری بیٹی ہیں، وہ ہماری جماعت کا مستقبل ہیں، مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہتر کام کر رہی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی کامیابی کے لیے دعاگو بھی ہوں، ان کی کامیابی کے لیے میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہوں۔

خواجہ آصف نے مزید کہا کہ نجانے کہاں کہاں سے تار آجاتے ہیں، یہ ساری ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے، نواز شریف کی مرضی سے یہ تمام اقدامات مضبوط ہوئے اور مزید ہوں گے، یہ آج کل جو سینہ گزٹ چل رہا ہے یہ باتیں بیٹھ کر شاید بنائی جاتی ہیں۔

