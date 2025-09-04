 
آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

04 ستمبر ، 2025
ملک کے مخلتف علاقوں آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 

زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا، شدت 5.9 اور گہرائی 111 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔

کے پی اور اسلام آباد میں آج پھر زلزلہ

خیبر پختون خوا اور اسلام آباد میں آج پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔

دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔

خیبر پختونخوا میں پشاور، لوئر دیر، ملاکنڈ، باجوڑ، نوشہرہ، کوہاٹ، مانسہرہ، ہنگو، ایبٹ آباد، سوات اور اٹک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

 مہمند، شبقدر، چارسدہ اور پاراچنار، دیر بالا شہر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ آزاد اور وادی نیلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

پنجاب کے شہر ملتان، میانوالی اور ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے، چکوال، تلہ گنگ ، کلر کہار، چنیوٹ اور بھکر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

