آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

ملک کے مخلتف علاقوں آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔
زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا، شدت 5.9 اور گہرائی 111 کلو میٹر ریکارڈ کی گئی۔
دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں پشاور، لوئر دیر، ملاکنڈ، باجوڑ، نوشہرہ، کوہاٹ، مانسہرہ، ہنگو، ایبٹ آباد، سوات اور اٹک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
مہمند، شبقدر، چارسدہ اور پاراچنار، دیر بالا شہر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ آزاد اور وادی نیلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
پنجاب کے شہر ملتان، میانوالی اور ملحقہ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے، چکوال، تلہ گنگ ، کلر کہار، چنیوٹ اور بھکر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔