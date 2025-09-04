 
6 تا 9 ستمبر کراچی سمیت ملک بھر میں بارش کا امکان

04 ستمبر ، 2025

6 سے 9 ستمبر کے دوران کراچی سمیت ملک بھر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ہے، جو 6 ستمبر کو راجستھان سے ملحقہ سندھ کے علاقوں تک پہنچے کا امکان ہے۔

اس نظام کے باعث سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں 6 ستمبر سے تیز مون سون ہوائیں داخل ہونے کی توقع ہے جس کے باعث 6 سے 9 ستمبر کے دوران سندھ میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، سجاول، تھر پار کر مٹھی، اسلام کوٹ ، ننگرپار کر، چھاچھرو، ڈیپلو، عمر کوٹ ، میر پور خاص، سانگھڑ، خیرپور میں بارش کا امکان ہے۔

کراچی میں 7 سے 11 ستمبر کے دوران تیز بارشوں کا امکان، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ

کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابرآلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔

اس دوران شہید بینظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈوالہٰ یار، ٹنڈو محمد خان، جامشورو، دادو، کشمور، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی بارش کا امکان ہے۔

6 سے 8 ستمبر کے دوران اسلام آباد کے علاوہ پنجاب میں لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، ساہیوال، پاکپتن، بہاولنگر، وہاڑی، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور، کوٹ ادو، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیر آباد میں بارش کا امکان ہے۔

7 سے 9 ستمبر کے دوران بلوچستان میں بارکھان، موسیٰ خیل، لورالائی، ژوب، نصیر آباد، بولان، ڈیرہ بگٹی، کوبلو، قلات، خضدار، لسبیلہ، آواران، پسنی، اورماڑہ اور گوادر میں بارش کا امکان ہے۔

6 سے 8 ستمبرکے دوران آزاد کشمیر میں وادیٔ نیلم، مظفر آباد، راولا کوٹ، پونچھ، باغ، حویلی، کوٹلی، بھمبر اور میر پور میں بارش کا امکان ہے۔

