غزہ میں شہدا کی تعداد 64 ہزار سے تجاوز کر گئی

غزہ کی وزارتِ صحت نے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023ء سے اسرائیلی حملوں میں روزانہ کی بنیاد پر 28 بچے مارے جا رہے ہیں جبکہ کُل شہداء کی تعداد 64 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023ء سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں میں تقریباً 30 فیصد بچے شامل ہیں جبکہ ایک لاکھ 61 ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی غزہ پر اسرائیل کی جانب سے رات بھر بمباری کی گئی، حملوں میں 7 بچوں سمیت 19 فلسطینی شہید ہوئے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 75 فلسطینی شہید ہوئے جن میں صرف غزہ سٹی کے 44 فلسطینی شہداء شامل ہیں۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ سٹی کا 40 فیصد حصے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
ایسی صورتحال میں یونیسیف نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو ’ناقابلِ تصور‘ قرار دے دیا ہے۔