غزہ میں ماسک کی قلت، بچوں کو ایک ہی ماسک سے آکسیجن لینے پر مجبور کیا گیا: یونیسیف

09 اکتوبر ، 2025
—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
یونیسف نے بتایا کہ غزہ میں قلت، بچوں کو ایک ہی ماسک سے آکسیجن لینے پر مجبور کیا گیا ہے۔

اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال(UNICEF) نے کہا ہے کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں میں بچوں کے انکیوبیٹرز فراہمی رک گئی تھی۔

دودھ نہ ملنے پر غزہ میں 40 ہزار بچوں کی اموات کا خدشہ

غزہ حکومتی میڈیا آفس نے بتایا ہے کہ غزہ میں 40 ہزار بچے دودھ نہ ملنے کے سبب کچھ ہی دنوں میں مرسکتے ہیں۔

دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ غزہ جنگ کے دوران غزائی قلط میں اضافہ دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے حاملہ خواتین نے وقت سے قبل، وزن کی کمی کا شکار بچوں کو پیدا کیا، یہاں تک کہ غزہ میں پیدا ہونے والا ہر بانچواں بچہ ان مسائل کے ساتھ دنیا میں آیا۔

پچھلے مہینے کے آغاز سے اسرائیل نے شمالی غزہ میں اسپتال بند کردیے تھےجس کی وجہ سے غزہ کے جنوبی حصے میں موجود اسپتالوں پر مریضوں کا رش بڑھ گیا تھا۔

یونیسیف کے ترجمان جیمس ایلڈر نے بتایا کہ نصر اسپتال کی راہداری میں مائیں اور بچے لیٹے ہوتے ہیں، جبکہ نولود بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آکسیجن ماسک اور بستر شیئر کرنا پڑتا ہے۔

