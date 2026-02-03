برفیلے پہاڑ پر یورپ کی بلند ترین عمارت

اٹلی کے برفانی کوہ الپس میں واقع یورپ کی بلند ترین بلڈنگ ایک دور دراز کیبن کی شکل میں موجود ہے۔ یہ کیبن یا ہٹ سطح سمندر سے تقریباً 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مارگریٹا ہٹ نامی جھونپڑی نما یہ کیبن دنیا کے سب سے زیادہ دور افتادہ پہاڑی کیبنز میں سے ایک ہے۔
پونتا گنیفیٹی پہاڑی چوٹی اطالوی الپس میں ہے اور یہ سوئٹزر لینڈ کی سرحد کے قریب ہے، مارگریٹا ہٹ کا نام اٹلی کی ملکہ مارگریٹا آف ساوائے کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے 1893ء میں اس کا افتتاح کیا تھا۔
ابتدا میں یہ ہائی ایلیویشن میڈیسن کے لیے ایک اہم تحقیقی مرکز تھا، لیکن بعد ازاں اسے پہاڑوں پر چڑھنے والے کوہ پیماؤں کے لیے ایک پہاڑی پناہ گاہ کے طور پر بھی وسعت دے دی گئی۔
مارگریٹا ہٹ مونٹے روزا ماسف میں واقع کئی جھونپڑیوں میں سے ایک ہے، لیکن سطح سمندر سے 4554 میٹر (14941 فٹ) کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ نہ صرف ان سب میں سب سے بلند ہے بلکہ یورپ کی سب سے اونچی عمارت بھی ہے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں جون کے آغاز سے ستمبر کے اوائل تک کھلی رہتی ہے اور اس میں تقریباً 70 افراد کے قیام کی سہولت موجود ہے۔
2017 سے قریبی شہر الاگنا ولاسیا کے میئر نے یہاں پر شادیوں کی تقریبات اجازت دے رکھی ہے لیکن اس منفرد تجربے میں شریک ہونے کے لیے مارگریٹا ہٹ تک بلند پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے۔
یہ عمارت ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قابل رسائی نہیں اور یہاں پہنچنے کا واحد راستہ پیدل سفر ہے، جو عموماً دو دن لیتا ہے اور اس کے لیے اچھی جسمانی فٹنس اور الپائن تکنیکسں کا مناسب علم ضروری ہے۔
امریکی ریاست وسکونسن سے تعلق رکھنے والے ایک11 سالہ جگلر (شعبدہ باز) نے پنڈالو (ایک انگریزی حرف یو کی شکل کا پنڈالو) استعمال کرتے ہوئے 30 سیکنڈ سے کم وقت میں 51 بار بال کو ایک سوراخ سے اچھال کر دوسرے سوراخ میں اسے واپس لینے کا چکر مکمل کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔