شاہ رخ خان کی مجموعی دولت کتنی؟ ایک بار پھر گلوبل رچ لسٹ میں شامل

بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کی مجموعی دولت سامنے آگئی، ہرون گلوبل رچ لسٹ میں اداکار کو ایک بار پھر شامل کرلیا گیا۔
میڈیا رپورٹ میں شاہ رخ خان کی مجموعی دولت 1 اعشاریہ 3 ارب ڈالر یعنی 10 ہزار 800 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔
ہرون گلوبل رچ لسٹ میں اُن کی شمولیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالی ووڈ کے امیر ترین اداکار ہیں۔ یہ فہرست 5 مارچ کو جاری کی گئی ہے، جس میں دولت کا حساب 15 جنوری تک کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔
اگرچہ شاہ رخ خان اس سال کی فہرست میں بھی شامل ہیں تاہم اُن کی مجموعی دولت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کچھ کمی سامنے آئی ہے۔
اس فہرست میں بھارت 308 ارب پتی افراد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے جبکہ چین اور امریکا بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں۔
ہرون گلوبل رچ لسٹ میں شامل دیگر عالمی شخصیات میں جےزی، ٹیلر سوئفٹ، ریحانہ ، مائیکل جارڈن اور ٹائیگر ووڈز شامل ہیں۔
فہرست میں بھارتی فلم صنعت سے نامت ملہوترا بھی شامل ہیں جبکہ بھارت کے دیگر امراء میں مکیش امبانی، گوتم اڈانی بھی موجود ہیں۔
شاہ رخ خان جلد اپنی نئی فلم کنگ میں نظر آئیں گے، جس میں ان کی بیٹی سہانا خان بھی پہلی بار سنیما اسکرین پر جلوہ گر ہوں گی۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ نینا گپتا کے بارے میں ایک غیر معمولی افواہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی جس میں دعوٰی کیا گیا کہ وہ 66 سال کی عمر میں حاملہ ہیں۔ تاہم نیینا گپتا نے ہمیشہ کی طرح پرمزاح انداز میں اس افواہ کو غلط قرار دیا۔
بھارت میں جہاں بالی ووڈ کا بہت چرچا ہے لیکن وہاں کے سب سے امیر فلم ساز ممبئی کی فلمی دنیا سے نہیں ہیں۔ انکی 26 ہزار کروڑ روپے کی دولت بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان، کرن جوہر اور ادیتیا چوپڑا کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہیں کلانیئتھی مرن ہیں، جن کی دولت فوربس کی 2026 کی ارب پتیوں کی فہرست کے مطابق 2.8 ارب ڈالر ہے۔ انہوں نے تامل فلم انڈسٹری کو کئی بڑی بلاک بسٹر فلمیں دی ہیں۔