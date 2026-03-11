شاہ رخ خان فلم’جیلر 2‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئیں گے؟

11 مارچ ، 2026
—فائل فوٹو 

بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اب تامل فلموں میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رجنی کانت کی ایکشن کامیڈی فلم کے سیکوئل ’جیلر 2‘ میں شاہ رخ خان ایک پولیس اہلکار کے کردار میں خصوصی انٹری دیں گے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلم کی شوٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے بس صرف ان مناظر کی شوٹنگ باقی ہے جن میں شاہ رخ خان نظر آئیں گے۔

رپورٹ کے مطابق اداکار مارچ کے دوران اپنے فلمی مناظر کی شوٹنگ شروع کریں گے جو تقریباً 7 سے 8 دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔

فلم’جیلر 2‘ کے ذریعے شاہ رخ خان تامل سنیما میں ڈیبیو دیں گے اور پہلی بار  رجنی کانت کے ساتھ اسکرین پر نظر آئیں گے۔

شاہ رخ خان اپنی فلموں کی اسکرپٹس کی وجہ سے تنقید کی زد میں

بالی ووڈ کے معروف اداکار شاہ رخ خان اپنی فلم کی اسکرپٹس کی وجہ سے تنقید کی زد میں آگئے۔

واضح رہے کہ فلم ’جیلر‘ کا پہلا حصہ باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوا تھا اور اسے ناقدین کی جانب سے بھی مثبت ردِعمل ملا تھا۔

فلم ’جیلر‘ نے دنیا بھر میں تقریباً 650 کروڑ بھارتی روپے کا کاروبار کیا تھا۔ 

بھارتی  میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اب فلم کے دوسرے حصے کی تیاری بھی پہلے حصے کی طرز پر بھرپور انداز میں جاری ہے، شوٹنگ کا آغاز چنئی سے ہوا تھا۔

 پروڈکشن کمپنی سن پکچرز کی جانب سے فلم کے دوسرے حصے کا ایک دلچسپ اور سنسنی خیز ٹیزر بھی جاری کیا جا چکا ہےجو ایکشن اور کامیڈی سے بھرپور ہے۔

