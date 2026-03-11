 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جنگ روکنا چاہیے، اس سے قبل کہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے، اردوان

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
11 مارچ ، 2026
فائل فوٹو
ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جنگ کو روکنا چاہیے، اس سے قبل کہ یہ مزید بڑھے اور پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے لے۔

ایک بیان میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ سفارت کاری کو موقع دیا جائے تو اس کا حصول مکمل طور پر ممکن ہے۔

انہوں نے کہا کہ جنگ کو روکنا چاہیے اس سےقبل کہ یہ مزید بڑھے اور پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے لے۔

ترک صدر نے مزید کہا کہ ہم صبر کے ساتھ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے اور سفارت کاری کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

