جنگ روکنا چاہیے، اس سے قبل کہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے، اردوان

ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جنگ کو روکنا چاہیے، اس سے قبل کہ یہ مزید بڑھے اور پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے لے۔
ایک بیان میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ سفارت کاری کو موقع دیا جائے تو اس کا حصول مکمل طور پر ممکن ہے۔
ترک صدر نے مزید کہا کہ ہم صبر کے ساتھ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے اور سفارت کاری کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔