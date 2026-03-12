ڈی جی خان: نومولود لاوارث بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے تحویل میں لے لیا

ڈی جی خان میں ملنے والے نومولود لاوارث بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے تحویل میں لے لیا۔
ترجمان چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مطابق نومولود بچہ مقامی مسجد میں لاوارث حالت میں ملا تھا۔
ریسکیو کیے گئے بچے کا فوری طبی معائنہ کروایا گیا ہے۔
چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا ہے کہ بچے کو بیورو کے انفینٹ کیئر یونٹ میں رکھا گیا ہے۔
صدرِمملکت آصف علی زرداری نے پاکستانی شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت اور وحشیانہ طاقت کے ذریعے قائم افغانستان کی غیر قانونی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے مسلسل مکر رہی ہے۔