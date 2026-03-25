 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکی سینٹ کام نے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو جاری کردی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
25 مارچ ، 2026
اسکرین گریب/ ایکس
اسکرین گریب/ ایکس 

امریکی فوج کی مرکزی کمانڈ (سینٹ کام) نے ایران پر حملوں کی مختصر ویڈیو جاری کردی۔

سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی فوجی تنصیبات اور صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جنہیں خطے میں موجود امریکی فوجیوں اور اتحادیوں کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔

سینٹ کام نے یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا، جہاں اس کے ساتھ 19 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے، جس میں ایران پر کیے گئے حملوں کی جھلک دکھائی گئی ہے۔

امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں دفاعی نوعیت کی ہیں اور ان کا مقصد خطے میں موجود امریکی مفادات اور اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

