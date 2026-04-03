پاکستانی سفیر کی ڈائریکٹر یورپین انوسٹمنٹ بینک کے ساتھ آن لائن میٹنگ

یورپین یونین، بیلجیئم اور لکسمبرگ میں پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی نے یورپین انوسٹمنٹ بینک کی ڈائریکٹر برائے بین الاقوامی شراکت داری تھورایا ٹریکی کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کی ہے۔
اس میٹنگ کے دوران یورپین انوسٹمنٹ بینک کی پاکستان میں جاری مصروفیت اور آئندہ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پاک یورپی یونین ہائی لیول بزنس فورم کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گزشتہ دو سال کے دوران انگلینڈ کے بعض تفریحی مقامات (ہاٹ اسپاٹس) پر مسافروں کی تعداد میں تقریباً پانچ گنا تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ویسٹ یارکشائر میں کرکلیز کونسل میں سب سے بڑی شرح کا اضافہ ہوا، بکنگھم شائر کونسل نے بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا۔
برطانیہ میں معذوری یا صحت کے مسائل سے دوچار افراد کو دکانوں یا دیگر سروسز تک بآسانی پہنچنے کے لیے پارکنگ کی سہولت مہیا کرنے والے بلیو بیج کے غلط استعمال ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے اور ہر بیس میں سے ایک بلیو بیج کا غیرقانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کو ملنے والی دھمکیوں اور بدسلوکی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے نیا نیشنل ڈیموکریسی پروٹیکشن یونٹ قائم کیا گیا ہے، جو پولیس فورسز کی مدد کرے گا، یہ نیا یونٹ پولیس چیفس کونسل کے تحت کام کرے گا اور اس کی قیادت پولیس چیف کرس بالمر کو سونپی گئی ہے۔