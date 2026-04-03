برطانوی حکومت میں امیگریشن پالیسی پر اختلافات، وزیراعظم سے نظرثانی کا مطالبہ

برطانیہ میں امیگریشن پالیسی پر حکومتی اور پارٹی سطح پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، جہاں سینئر لیبر رہنما ڈیم ایملی تھورن بیر نے وزیراعظم سرکیئر اسٹارمر سے اپنے امیگریشن منصوبوں پر دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ڈیم ایملی تھورن بیری کا کہنا ہے کہ مجوزہ پالیسی کے تحت تقریباً 90 ہزار غیر ملکی بچوں کو ٹیکس دہندگان کے فنڈ سے ملنے والی مالی معاونت سے محروم کیا جا سکتا ہے، جس پر نظرثانی ضروری ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہزاروں تارکین وطن کو مستقل رہائش دی جانی چاہیے تاکہ وہ قانونی طور پر ریاستی سہولیات حاصل کر سکیں۔
ڈیم ایملی تھورن بیری نے اپنے ہی ساتھیوں پر امیگریشن اصلاحات کیخلاف بحث کر کے ایک نئے رد عمل کو جنم دیا ہے، انکی درخواست پر شمالی ڈرہم کے لیبر ایم پی لیوک اکہورسٹ نے کہا ہے کہ نارتھ ڈرہم میں میرے حلقوں کی طرف سے امیگریشن کو کنٹرول کرنا بنیادی مسئلہ ہے۔
دوسری جانب سیکریٹری داخلہ کی جانب سے متعارف کروائی گئی اصلاحات کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ حکومتی مؤقف کے مطابق یہ اقدامات ایسے عوامل کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں جو برطانیہ کو دیگر ممالک کے مقابلے میں تارکین وطن کے لیے زیادہ پرکشش بناتے ہیں، خصوصاً جب عوامی مالیات پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں۔
شیڈو انرجی سیکریٹری کلیئر نے کہا کہ کسی ایک ملک کا نام بتایا جائے جہاں جہاں غیر ملکی شہری مستقل رہائشی یا شہری ہوئے بغیر مکمل فوائد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بنیادی اصولوں کو توڑا نہیں جا سکتا۔
یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیکرٹری داخلہ شبانہ محمو دنے نئی امیگریشن اصلاحات متعارف کروائی ہیں جس کے تحت عارضی پناہ گزینوں کے تحفظ کو پانچ سال سے کم کر کے 30 ماہ کر دیا گیا ہے۔
شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ جب ان کے ملک کو محفوظ سمجھا جائے گا تو بالغوں کساتھ بچوں کو واپس گھر جانا پڑےگا۔
گزشتہ دو سال کے دوران انگلینڈ کے بعض تفریحی مقامات (ہاٹ اسپاٹس) پر مسافروں کی تعداد میں تقریباً پانچ گنا تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ویسٹ یارکشائر میں کرکلیز کونسل میں سب سے بڑی شرح کا اضافہ ہوا، بکنگھم شائر کونسل نے بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا۔
برطانیہ میں معذوری یا صحت کے مسائل سے دوچار افراد کو دکانوں یا دیگر سروسز تک بآسانی پہنچنے کے لیے پارکنگ کی سہولت مہیا کرنے والے بلیو بیج کے غلط استعمال ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے اور ہر بیس میں سے ایک بلیو بیج کا غیرقانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کو ملنے والی دھمکیوں اور بدسلوکی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے نیا نیشنل ڈیموکریسی پروٹیکشن یونٹ قائم کیا گیا ہے، جو پولیس فورسز کی مدد کرے گا، یہ نیا یونٹ پولیس چیفس کونسل کے تحت کام کرے گا اور اس کی قیادت پولیس چیف کرس بالمر کو سونپی گئی ہے۔