کے پی اسمبلی اجلاس پہلی بار اسمبلی سے باہر پشاور اسٹیڈیم میں بلانے کا فیصلہ

خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پہلی بار اسمبلی احاطے سے باہر بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 22 اپریل کو سہ پہر 3 بجے پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔
اسمبلی سیکریٹریٹ کے ترجمان کے مطابق محکمہ کھیل کو اجلاس کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کو بھی آن بورڈ لے کر سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، اجلاس کے انعقاد پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا اتفاق ہوا ہے۔
دراثنا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سیکریٹری اسمبلی اور وزراء نے کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اسپیکربابر سلیم سواتی نے اسمبلی اجلاس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔
اسپیکر کا کہنا تھا کہ عوام کو نمائندوں کی کارکردگی براہ راست دیکھنے کا موقع ملے گا، اوپن سیشن کا مقصد شفافیت اور عوامی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔
اسپیکر بابر سلیم سواتی نے مزید کہا آئندہ مختلف اضلاع میں بھی ایسے عوامی اجلاس منعقد کیےجائیں گے۔