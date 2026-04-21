ایپل کے سی ای او ٹم کُک کا مستعفی ہونے کا فیصلہ

21 اپریل ، 2026

آئی فون بنانے والی مشہور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ٹم کُک نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 

بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اب کمپنی میں ٹم کُک کی جگہ سی ای او کا عہدہ جان ٹرنس سنبھالیں گے۔ 

رپورٹ  میں مزید بتایا گیا ہے کہ جان ٹرنس یکم ستمبر 2026ء سے باضابطہ طور پر سی ای او بن جائیں گے، یہ فیصلہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متفقہ منظوری سے کیا گیا ہے۔

ایپل دنیا کا سب سے پتلا ’آئی فون 17 ایئر‘ لانچ کرنے والی ہے؟

معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کمپنی جلد ہی دنیا کا سب سے پتلا اسمارٹ فون ’آئی فون 17 ایئر‘ لانچ کرکے ایک نیا ریکارڈ قائم کرسکتی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ٹم کُک سی ای او کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایگزیکٹیو چیئرمین کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں گے۔

واضح رہے کہ ٹم کک نے اسٹیو جابز کے بعد کمپنی میں سی ای او کا عہدہ سنبھالا تھا اور تقریباََ 15 برس تک ایپل کے سربراہ رہے۔

ان کے دور میں کمپنی کی  مارکیٹ ویلیو تقریباً 350 ارب ڈالرز سے بڑھ کر 4 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئی۔

خاص رپورٹ سے مزید