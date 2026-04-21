 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

میکسیکو: فائرنگ سے کینیڈین سیاح ہلاک، 6 افراد زخمی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
21 اپریل ، 2026
—فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
—فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

میکسیکو میں آرکیولوجیکل سائٹ پر فائرنگ سے 1 کینیڈین سیاح ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔

اس حوالے سے حکام کے مطابق میکسیکو سٹی کے قریب قدیم آثارِ قدیمہ کے مقام پر حملہ آور نے فائرنگ کرنے کے بعد خودکشی کر لی، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں کینیڈین، کولمبین، برازیلین اور 2 امریکی شہری شامل ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں کینیڈین، کولمبین، برازیلین اور 2 امریکی شہری شامل ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ کے باعث بھگدڑ کے دوران مزید 7 افراد معمولی زخمی ہوئے، جائے وقوع سے اسلحہ، چاقو اور گولیاں بھی برآمد کر لیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید