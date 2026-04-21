میکسیکو: فائرنگ سے کینیڈین سیاح ہلاک، 6 افراد زخمی

میکسیکو میں آرکیولوجیکل سائٹ پر فائرنگ سے 1 کینیڈین سیاح ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔
اس حوالے سے حکام کے مطابق میکسیکو سٹی کے قریب قدیم آثارِ قدیمہ کے مقام پر حملہ آور نے فائرنگ کرنے کے بعد خودکشی کر لی، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں کینیڈین، کولمبین، برازیلین اور 2 امریکی شہری شامل ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔
حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ کے باعث بھگدڑ کے دوران مزید 7 افراد معمولی زخمی ہوئے، جائے وقوع سے اسلحہ، چاقو اور گولیاں بھی برآمد کر لیں۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔