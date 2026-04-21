امریکا ایران جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری

21 اپریل ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو

امریکا اور ایران میں 2 ہفتوں پر مشتمل جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے۔

 کیا جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے فریقین مذاکرات پر آمادہ ہو پائیں گے؟ جنگ بندی میں ایک بار پھر توسیع ہو گی؟ یا معاہدہ طے پا جائے گا؟ کئی سوالات اٹھنے لگے۔

مشرقِ وسطیٰ میں قیامِ امن کا فیصلہ مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے، ساری دنیا کی نگاہیں اسلام آباد پر لگی ہیں۔

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس منگل کو پاکستانی وقت کے مطابق دن 2 بجے واشنگٹن سے پاکستان کیلئے روانہ ہوں گے: سفارتی ذرائع

امریکی نائب صدر پاکستانی وقت کے مطابق دن 2 بجے واشنگٹن سے روانہ ہوں گے۔

امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایرانی وفد آج اسلام آباد آنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی شرکت کی صورت میں ایرانی اسپیکر بھی شریک ہوں گے۔

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی بھی آج متوقع ہے۔

 امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔

خاص رپورٹ سے مزید