ایرانی وفد ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا: ایرانی میڈیا

امریکا سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا۔
ایرانی سرکاری میڈیا نے زیرِ گردش خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا کوئی بھی وفد ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا، مجوزہ مذاکرات سے متعلق رپورٹس درست نہیں ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک ایران کا کوئی سفارتی، مرکزی، ثانوی یا فالو اپ مشن اسلام آباد نہیں پہنچا اور ایرانی حکام کی روانگی یا ملاقاتوں کے اوقات سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس بھی بے بنیاد ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی پارلیمان کے اسپیکر اور وزیرِ خارجہ بدستور ایران میں موجود ہیں، امریکا سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں پہنچے۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ ایرانی پارلیمانی اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر قالیباف اس وقت ایران میں موجود ہیں، جبکہ وزیرِ خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے نائب بھی ملک میں ہی ہیں۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی نے بھی واضح کیا ہے کہ نہ کوئی تکنیکی ٹیم اور نہ ہی کسی قسم کا وفد اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے۔
اس صورتِ حال کے بعد ایران کی ممکنہ شرکت اب بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتِ حال برقرار ہے اور باضابطہ نمائندگی کی عدم موجودگی نے پیش رفت کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔