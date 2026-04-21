نیتن یاہو و دیگر اسرائیلی سیاست دان اسلام آباد میں ڈیل نہ ہونے کیلئے پرامید

اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی رہنما اسلام آباد میں جاری مذاکرات کی کامیابی کے خواہاں نہیں ہیں۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی رہنما ڈیل نہ ہونے کی امید رکھتے ہیں تاکہ ایران اور لبنان میں کارروائیاں جاری رکھی جا سکیں۔
رپورٹس کے مطابق یہ جنگ عارضی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے باعث رکی ہوئی ہے، تاہم اسرائیلی حکومت اسے اپنے اہداف کے لیے غیر موزوں قرار دے رہی ہے، کیونکہ وہ ایران اور لبنان دونوں محاذوں پر کامیابی کے دعوے کرتی رہی ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل پہلے ان دونوں محاذوں کو الگ قرار دیتا رہا ہے، مگر اب جنوبی لبنان میں اس کی پوزیشن محدود ہو چکی ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیرِ دفاع کاٹز نے حزب اللّٰہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔
انہوں نے لبنانی حکومت پر بھی زور دیا کہ وہ حزب اللّٰہ کو غیر مسلح کرے تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ناصرف لبنانی حکومت سے حزب اللّٰہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے بلکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ شمالی اسرائیل کی آبادی میں پائی جانے والی بے چینی بھی حکومت کے لیے دباؤ کا باعث ہے، جہاں لوگ حزب اللّٰہ کے راکٹ حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل اس صورتِ حال میں مزید اقدامات پر غور کر رہا ہے، جن میں لبنان میں مزید فوجی تعیناتی، زیرِ قبضہ علاقوں سے انخلاء سے انکار اور کسی ممکنہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں شامل ہو سکتی ہیں، تاکہ وہ ایران اور لبنان میں مزید اہداف کو نشانہ بنا سکے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔