آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کیلئے کرپٹو میں ادائیگی کا مطالبہ، فراڈ پیغامات موصول

آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے نام پر شپنگ کمپنیوں کو فراڈ پیغامات موصول ہونے لگے۔
یونانی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ کچھ شپنگ کمپنیوں کو فراڈ کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔
کمپنی کے مطابق آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
یونانی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی نے بتایا ہے کہ نامعلوم افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ ادائیگی کے بعد جہاز کو بغیر رکاوٹ گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔
کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیغامات فراڈ ہیں، ان کا ایرانی حکام سے کوئی تعلق نہیں۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔