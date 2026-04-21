امید ہے امریکا ایران جنگ بندی مذاکرات کا مومینٹم برقرار رکھیں گے: چینی وزارتِ خارجہ

21 اپریل ، 2026
چینی دفترِ خارجہ— فائل فوٹو
چینی دفترِ خارجہ— فائل فوٹو

چینی وزارتِ خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ امریکا و ایران جنگ بندی مذاکرات کا مومینٹم برقرار رکھیں گے۔

چینی وزارتِ خارجہ نے ایران سے متعلق جاری کشیدگی پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی معمول کی آمد و رفت جلد از جلد بحال ہو جائے گی۔

چینی حکام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ امریکا و ایران جنگ بندی مذاکرات کی رفتار برقرار رکھیں گے۔

چین کی ایرانی جہاز پر امریکی قبضے پر تشویش

چین نے امریکا کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے کے اقدام پر تشویش ظاہر کردی۔

واضح رہے کہ اس سے قبل چین سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر امریکا کے حملے کے بعد ایران نے مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا تھا۔

دریں اثناء گزشتہ روز چین نے امریکا کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے کے اقدام پر تشویش ظاہر کی تھی۔

ترجمان چینی وزارتِ خارجہ نے کہا تھا کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے، امریکا ایران مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔

