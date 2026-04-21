جنگ بندی کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دینے کیلئے تیار ہیں: ایرانی فوج

ایرانی فوج کی مشترکہ کمان خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللّٰہی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنرل عبداللّٰہی نے کہا ہے کہ ایران ناصرف عسکری میدان میں برتری رکھتا ہے بلکہ آبنائے ہرمز کے انتظام پر بھی اس کا کنٹرول مضبوط ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران امریکی صدر ٹرمپ کو زمینی صورتِ حال کے بارے میں غلط بیانیہ بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔
دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے دوبارہ حملوں کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
غلام حسین محسنی کا کہنا ہے کہ ایران کو ہر صورتِ حال کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے۔
اس سے قبل پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ بڑی تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ یہ ایک اہم، اسلامی اور دینی اصول ہے، کاش امریکا اس بات کو سمجھتا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔