ایران: اسرائیل کیلئے جاسوسی، مسجد نذرِ آتش کرنے کے الزام میں 1 شخص کو پھانسی

ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی اور جنوری میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مسجد کو نذرِ آتش کرنے کے الزام میں 1 شخص کو پھانسی دے دی گئی۔
بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران میں منگل کے روز ایک اور شخص کو پھانسی دے دی گئی ہے، اس شخص پر اسرائیل کی انٹیلی جنس سروس سے منسلک نیٹ ورک کا لیڈر ہونے اور جنوری میں ہونے والے مظاہروں کے دوران تہران میں ایک مسجد کو آگ لگانے کا الزام تھا۔
ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ میزان پر جاری کردہ بیان میں اس شخص کی شناخت امیر علی میر جعفری کے نام سے کی گئی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کو تہران کی قلہاک مسجد میں آتشزدگی اور سیکیورٹی مخالف سرگرمیوں کی قیادت کرنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی سپریم کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا اور منگل کو اس پر عمل درآمد کروایا گیا۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔