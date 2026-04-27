ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کا شکریہ

پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا ہے۔
رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار قابل تحسین ہے۔
انہوں نےکہا کہ ایرانی وفد کا دورہ مکمل سیکیورٹی، مؤثر منصوبہ بندی اور بہترین انتظامات میں ہوا۔
ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستانی اداروں کی کارکردگی قابل تعریف ہے، پاک فوج، سیکیورٹی فورسز ، پولیس اور سرکاری اداروں کے عملے کا خصوصی شکریہ اور اسلام آباد کے عوام کی مہمان نوازی ، صبر اور تعاون کو خراج تحسین پیش کیا۔
رضا امیری مقدم نے پاکستان کو برادر ،دوست اور ہمسایہ ملک قرار دیتے ہوئے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔