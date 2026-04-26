پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں، صدر آصف زرداری

صدر مملکت آصف زرداری کے دورہ چین کے موقع پر انکی چینی صوبہ ہونان کے پارٹی سیکریٹری سے ملاقات ہوئی۔
ایوان صدر کے اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے صوبہ ہونان کے گورنر کے ظہرانے میں شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں زراعت، صحت، تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں، چین کے ساتھ تعلقات نسلوں پر محیط ہیں، پاکستان اور چین کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔
اس موقع پر صوبہ ہونان کے گورنر نے پاک چین دوستی کو مثالی قرار دیا۔ صدر مملکت نے زرعی ٹیکنالوجی اور آلات کے میدان میں صوبہ ہونان کی مہارت کو سراہا۔
ہونان کے صوبائی پارٹی سیکریٹری شین شیاؤمنگ نے کہا کہ ہونان کی جامعات نے پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون کے 12 معاہدے کیے۔ انکا مزید کہنا تھا کہ 959 پاکستانی طلبا ہونان کے مختلف شعبوں میں زیرتعلیم ہیں۔
صدر آصف زرداری نے صوبہ ہونان کے گورنر ماؤ ویمنگ کے عشائیے میں شرکت کی۔ صدر مملکت نے کہا ہونان کو چیئرمین ماؤزے تنگ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سےخاص مقام حاصل ہے، "طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں" کا نظریہ پاکستانیوں کےلیے قابلِ احترام ہے۔