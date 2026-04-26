پوری دنیا میں طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے، حافظ نعیم

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے پوری دنیا میں طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے، امریکا ڈھلان کی طرف ہے۔
سرگودھا میں میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ٹرمپ امریکا میں غیرمقبول اور پوری دنیا میں مذاق بن کررہ گیا ہے، کوئی بھی اس امریکی صدر کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔
انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے، امریکا ڈھلان کی طرف ہے، یہ بڑی کامیابی ایران حماس اور غزہ کے شہداء کی ہے۔
امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ عملاً امریکا شکست کھا چکا ہے، ایران کو فتح مل گئی ہے، ٹرمپ فیس سیونگ اور مڈٹرم الیکشن کے لیے کچھ چیزیں چاہتا ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ ایران امریکا مذاکرات کے لیے دروازہ کھولنا پاکستان کا بڑا اور اچھا اقدام ہے۔