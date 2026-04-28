اسلام آباد ہائیکورٹ کا 18 مئی تک پی ٹی اے ٹربیونل ممبر کی تعیناتی کا حکم

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کمیونیکیشن اپیلٹ ٹربیونل کا ممبر فنانس 18 مئی تک تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔
تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ممبر فنانس کی عدم تعیناتی پر وزیرِ اعظم 18 مئی کو ذاتی طور پر پیش ہوں، گزشتہ 4 سماعتوں سے وفاقی حکومت ممبر فنانس کی تعیناتی کے لیے وقت مانگ رہی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو ممبر فنانس کی تعیناتی کے لیے ایک اور موقع دیا جاتا ہے، ممبر فنانس کی عدم تعیناتی کی صورت میں سیکریٹری کابینہ اور سیکریٹری قانون بھی پیش ہوں۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وزیرِ اعظم اور سیکریٹریز ٹربیونل ممبران کی تعیناتی میں حائل رکاوٹوں پر وضاحت دیں گے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے مطابق تعیناتی کی سمری حکومت نے اعتراضات لگا کر واپس بھیجی ہے۔
واضح رہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلٹ ٹربیونل ایکٹ 2024ء کے تحت قائم ٹربیونل کا نوٹیفکیشن 28 ستمبر 2024ء کو جاری ہوا تھا۔