برطانیہ بھر میں یہودیوں کیخلاف تعصب وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے: میٹ پولیس کمشنر

میٹ پولیس کے کمشنر سر مارک رولی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں یہودیوں کے خلاف تعصب وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے جس سے نمٹنے کے لیے لندن میں مزید 300 پولیس افسران کی ضرورت ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ وہ گولڈز گرین میں چاقو کے حملے میں دو افراد کے زخمی ہونے کے بعد یہودی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے موجودہ حکمت عملی کی پائیداری کے بارے میں فکر مند ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے دو یہودیوں کو چاقو مارنے پر جمعے کی صبح 45 سالہ عیسیٰ سلیمان پر اقدام قتل اور عوامی مقام پر تیز دھار آلہ رکھنے کی فرد جرم عائد کی۔
برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو بھی جمعرات کی شام ایک درجے بڑھا کر سیویئر کر دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ حملے کا امکان زیادہ ہے۔
سر مارک رولی کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر عوام خوفزدہ ہونے کے بجائے چوکنا رہیں اور معلومات فراہم کر کے ہماری مدد کریں اور یہود مخالف رویے کے خلاف آواز بلند کریں کیونکہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی سے آپ کو اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اس کا برطانوی یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹیزر لگنے کے بعد زمین پر گرے عیسیٰ سلیمان کے سر پر پولیس افسران کی طرف سے لاتیں مارنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ افسران وہی طاقت استعمال کرتے ہیں جو اس وقت انہیں ضروری لگتی ہے۔
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ہونے والے مظاہروں پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے لیکن اگر ایسا فیصلہ کیا گیا تو پولیس اس پر عمل کرائے گی۔
پارٹی کے داخلہ امور کے ترجمان ضیاء یوسف نے ایک بیان میں کہا کہ مجوزہ پالیسی کے تحت ایسے علاقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں گرین پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ یا مقامی کونسلرز منتخب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام “جمہوری بنیادوں” پر کیا جائے گا، کیونکہ گرین پارٹی امیگریشن سے متعلق نسبتاً نرم مؤقف رکھتی ہے۔
حکام کے مطابق برطانیہ اپنی ضرورت کا تقریباً 65 فیصد جیٹ فیول درآمد کرتا ہے، جس کا بڑا حصہ مشرقِ وسطیٰ سے آتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ایندھن دستیاب ہے، تاہم جنگ طویل ہونے کی صورت میں آنے والے ہفتوں میں بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔
انگلینڈ اور ویلز میں گھریلو تشدد کے متاثرین میں خودکشی کرنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، نیشنل پولیس چیفس کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2025 میں ختم ہونے والے برس میں تقریباً 150 افراد کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان لی، جبکہ اس سے گزشتہ برس یہ تعداد 98 تھی۔
لندن میں امریکی سفارتخانے نے برطانیہ میں مقیم اپنے شہریوں کو سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے، یہ انتباہ برطانوی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو ’شدید‘ تک بڑھانے کے بعد جاری کیا گیا۔
یورپی پارلیمنٹ پلس لگسمبرگ پر سکھ سنگت سکھ آرگنائزیشن اور گردوارہ کے زیر اہتمام خالصتان کو آزاد کرو کے عنوان سے عظیم الشان مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں بلجیئم سمیت یورپ بھر سے سکھ رہنماؤں کی سیاسی،سماجی اور کاروباری حلقوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔