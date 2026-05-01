 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

برطانیہ بھر میں یہودیوں کیخلاف تعصب وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے: میٹ پولیس کمشنر

SN
سعید نیازی
تازہ ترین
برطانیہ و یورپ
01 مئی ، 2026
برطانیہ بھر میں یہودیوں کیخلاف تعصب وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے: میٹ پولیس کمشنر

میٹ پولیس کے کمشنر سر مارک رولی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں یہودیوں کے خلاف تعصب وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے جس سے نمٹنے کے لیے لندن میں مزید 300 پولیس افسران کی ضرورت ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ وہ گولڈز گرین میں چاقو کے حملے میں دو افراد کے زخمی ہونے کے بعد یہودی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے موجودہ حکمت عملی کی پائیداری کے بارے میں فکر مند ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے دو یہودیوں کو چاقو مارنے پر جمعے کی صبح 45 سالہ عیسیٰ سلیمان پر اقدام قتل اور عوامی مقام پر تیز دھار آلہ رکھنے کی فرد جرم عائد کی۔

برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو بھی جمعرات کی شام ایک درجے بڑھا کر سیویئر کر دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ حملے کا امکان زیادہ ہے۔

سر مارک رولی کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر عوام خوفزدہ ہونے کے بجائے چوکنا رہیں اور معلومات فراہم کر کے ہماری مدد کریں اور یہود مخالف رویے کے خلاف آواز بلند کریں کیونکہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی سے آپ کو اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اس کا برطانوی یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ٹیزر لگنے کے بعد زمین پر گرے عیسیٰ سلیمان کے سر پر پولیس افسران کی طرف سے لاتیں مارنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ افسران وہی طاقت استعمال کرتے ہیں جو اس وقت انہیں ضروری لگتی ہے۔

فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ہونے والے مظاہروں پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے لیکن اگر ایسا فیصلہ کیا گیا تو پولیس اس پر عمل کرائے گی۔

برطانیہ و یورپ سے مزید