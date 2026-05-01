مانچسٹر: ریاستی پنشن کے وصول کنندگان مئی میں اپنی ادائیگیوں میں بہت سی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں

محکمہ ڈی ڈبلیو پی کی طرف سے متنبہ کیا گیا ہے کہ بینیفٹ کی ادائیگی مئی میں ہزاروں تک پہنچ جائے گی جبکہ فوائد اور ریاستی پنشن کے وصول کنندگان مئی میں اپنی ادائیگیوں میں بہت سی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔
بعض دعویداروں کے لیے پہلی بار سالانہ اضافہ لاگو کیاجائے گا۔ بینک تعطیلات کے باعث ہزاروں افراد کو توقع سے کئی دن پہلے ادائیگیاں موصول ہو سکتی ہیں۔
محکمہ برائے کام اور پنشن نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آئندہ دو بینک تعطیلات کی وجہ سے مئی میں لوگ 4 مئی اور 25 مئی کو ادائیگیوں کی توقع کرتے ہیں مگر چونکہ بینک اور محکمہ ڈی ڈبلیو پی کے دفاتر عام طور پر ان تاریخوں پر بند ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ادائیگیاں متوقع طور پر یکم مئی اور 22 مئی کو وصول ہونگی۔
دوسری طرف ریاستی پنشن کی ادائیگیاں بھی دونوں بینک تعطیلات سے متاثر ہوں گی، ادائیگیاں جون کے بعد سے اپنے معمول کے شیڈول پر واپس آجائیں گی۔
پارٹی کے داخلہ امور کے ترجمان ضیاء یوسف نے ایک بیان میں کہا کہ مجوزہ پالیسی کے تحت ایسے علاقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں گرین پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ یا مقامی کونسلرز منتخب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام “جمہوری بنیادوں” پر کیا جائے گا، کیونکہ گرین پارٹی امیگریشن سے متعلق نسبتاً نرم مؤقف رکھتی ہے۔
حکام کے مطابق برطانیہ اپنی ضرورت کا تقریباً 65 فیصد جیٹ فیول درآمد کرتا ہے، جس کا بڑا حصہ مشرقِ وسطیٰ سے آتا ہے۔ اگرچہ اس وقت ایندھن دستیاب ہے، تاہم جنگ طویل ہونے کی صورت میں آنے والے ہفتوں میں بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔
انگلینڈ اور ویلز میں گھریلو تشدد کے متاثرین میں خودکشی کرنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، نیشنل پولیس چیفس کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2025 میں ختم ہونے والے برس میں تقریباً 150 افراد کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان لی، جبکہ اس سے گزشتہ برس یہ تعداد 98 تھی۔
لندن میں امریکی سفارتخانے نے برطانیہ میں مقیم اپنے شہریوں کو سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے، یہ انتباہ برطانوی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو ’شدید‘ تک بڑھانے کے بعد جاری کیا گیا۔
یورپی پارلیمنٹ پلس لگسمبرگ پر سکھ سنگت سکھ آرگنائزیشن اور گردوارہ کے زیر اہتمام خالصتان کو آزاد کرو کے عنوان سے عظیم الشان مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں بلجیئم سمیت یورپ بھر سے سکھ رہنماؤں کی سیاسی،سماجی اور کاروباری حلقوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔