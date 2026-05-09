نام نہاد معاشی ٹیم کی ناکام پالیسیوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی: شفیع جان

معاونِ خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختون خوا شفیع جان نے کہا ہے کہ نام نہاد معاشی ٹیم کی ناکام پالیسیوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر معاشی ظلم ہے۔
معاونِ خصوصی برائے اطلاعات کے پی نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اربوں روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا۔
شفیع جان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کے پی حکومت عوام کو ریلیف دینےکے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
شفیع جان نے یہ بھی کہا ہے کہ احساس فیول سپورٹ اسکیم اور دیگر منصوبوں کے ذریعے عوامی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے۔