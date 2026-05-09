نام نہاد معاشی ٹیم کی ناکام پالیسیوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی: شفیع جان

09 مئی ، 2026
معاونِ خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختون خوا شفیع جان—فائل فوٹو
معاونِ خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختون خوا شفیع جان—فائل فوٹو

معاونِ خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختون خوا شفیع جان نے کہا ہے کہ نام نہاد معاشی ٹیم کی ناکام پالیسیوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر معاشی ظلم ہے۔

معاونِ خصوصی برائے اطلاعات کے پی نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اربوں روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا۔

وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 4 کھرب روپے کے واجبات ہیں، شفیع جان

معاون خصوصی اطلاعات نے کہا کہ سابق فاٹا انضمام کے باوجود ساتواں این ایف سی ایوارڈ اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا، ضم اضلاع کے لیے صرف 168 ارب روپے جاری کیے گئے۔

شفیع جان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ کے پی حکومت عوام کو ریلیف دینےکے لیے اقدامات کر رہی ہے۔

شفیع جان نے یہ بھی کہا ہے کہ احساس فیول سپورٹ اسکیم اور دیگر منصوبوں کے ذریعے عوامی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے۔

