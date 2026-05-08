سیکیورٹی فورسز کی ٹانک اور ڈی آئی خان میں کارروائیاں، 5 خارجی ہلاک

سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 5 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 7 اور 8 مئی کو خیبر پختونخوا میں دو مختلف کارروائیاں کیں، ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بنیادوں پر آپریشن کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں خارجیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران ایک خارجی کو ہلاک کیا گیا، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگرد علاقے میں متعدد دہشتگرد کارروائیوں میں سرگرم رہے تھے، علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔