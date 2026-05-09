09 مئی ، 2026
قسط منظوری حکومتی اقدامات پراعتماد ہے، نائب وزیراعظم

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر آئی ایم ایف کے اعتماد کی علامت ہے۔

اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی مخالفت کو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے ہزیمت سے دوچار کیا۔

آئی ایم ایف نے پاکستان کیلئے 1.2 ارب ڈالر قسط کی منظوری دے دی

آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قسط کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں دی۔

ان کا کہنا تھا کہ حکومت اصلاحاتی پروگرام اور عوام کو ریلیف جاری رکھے گی۔

واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی۔

ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر جبکہ موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔

