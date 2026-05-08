وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلا دیش، بیگم خالدہ ضیا کی قبر پر حاضری

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج بنگلا دیش پہنچے، جہاں انھوں نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کی قبر پر حاضری دی، پھول رکھے اور مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کیلیے فاتحہ خوانی کی۔
وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے بنگلہ دیش اور عوام کے لیے سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیا کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔
انھوں نے اس موقع پر کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی و عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
محسن نقوی نے شیر بنگلا اسٹیڈیم ڈھاکا میں پاکستان اور بنگلادیشن کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل بھی دیکھا اور بی سی بی آفیشلز سے ملاقات کی۔
بنگلہ دیش پہنچنے پر بنگلہ دیش کے سیکریٹری خارجہ اسد عالم صائم، سیکریٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلادیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔
اس موقع پر بنگلادیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی موجود تھے۔