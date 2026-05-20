بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقاتیں شروع ہونگی تو راستے بند نہیں ہونگے: بیرسٹر گوہر

20 مئی ، 2026
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقاتیں شروع ہوں گی تو راستے بند نہیں ہوں گے۔

بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہم ہمیشہ پُرامن رہتے ہیں۔

سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا، بیرسٹر گوہر

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہسیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقےسےہی نکلےگا۔

اُنہوں نے کہا کہ ایس او پیز کے مطابق میں درخواست کرتا ہوں کہ ملاقاتیں ہونے دیں۔

بیرسٹرگوہر نے مزید کہا کہ حکومت سے تاحال رابطے شروع نہیں ہوئے، بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔

اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ کل ہمارے پارلمینٹیرینز کو گرفتار کیا گیا، شکر ہے آج انہیں رہا کر دیا گیا۔

