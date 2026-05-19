سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا، بیرسٹر گوہر

19 مئی ، 2026
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا۔

راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کا چینل کھلا رہنا چاہیے، میری خواہش ہے دروازے بند نہ ہوں۔ دروازے کھلے رکھیں، ہوا چلتی رہے روشنی اندر آتی رہے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا۔

پی ٹی آئی ایم این اے 26 نمبر چونگی سے گرفتار

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کو دارالحکومت اسلام آباد کی چونگی نمبر 26 پر روک دیا گیا۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی معاملے پر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا بڑا معصوم سا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے۔

اُن کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راستے بند نہ ہوں، راستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ضروری ہے آپ اپوزیشن کی بھی بات سنیں اور بات چیت کا رستہ نکالیں۔

بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ہماری اور فیملی کی ملاقات کروائی جائے اور ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، میری خواہش ہے کہ دروازے کہیں بند نہیں ہوں، دروازے کھلے رکھیں۔

بانی کو مرضی کے اسپتال میں علاج کی سہولت دی جائے، سہیل آفریدی کا مطالبہ

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نےمطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مرضی کے اسپتال میں علاج کی سہولت دی جائے۔

انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل کا ہمیشہ سیاسی حل ہونا چاہیے، چینل کھلا رہنا چاہیے، ہمیں بھی بین الاقوامی اور ملکی صورتحال کا ادراک ہے۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچھ چیزوں میں فوری اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت ملے گی تو بات کریں گے، یہ توغلط بات ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ 28ویں ترمیم پر فی الحال حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، جو صوبوں سے متعلق بات ہے وہ ترمیم تب ہوسکتی ہے جب صوبے بھی اتفاق کریں۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہوچکیں، اگر 15 سال بعد انکو ریورس کریں گے تو اچھی بات نہیں، این ایف سی ایوارڈ بڑے عرصہ کے بعد اتفاق رائے سے آیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں وفاق کی یکجہتی کی علامت ہیں، اس کو مزید ٹچ نہیں کرنا چاہیے، دہشت گردی کو اتفاق رائے سے شکست دیں، محاصل بڑھائیں، ٹیکس ریفارمز لائیں۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا کے ایشوز سے متعلق ایک ملاقات ضرور ہوئی ہے، وفاق کے لیول پر پی پی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔

