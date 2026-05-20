ڈرگ ڈیلر خاتون کے ویڈیو میں نام لینے پر راجہ پرویز اشرف کا ردِعمل

پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما و سابق وزیرِ اعظم راجہ پرویز اشرف نے سوشل میڈیا پر چلنے والے ایک مبینہ ڈرگ کیس کلپ پر سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 18 تاریخ کو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک ڈرگ ڈیلر خاتون راجہ پرویز اشرف کا نام لے رہی تھی تاہم بعد میں خاتون نے بیان دیا کہ اس سے زبردستی یہ بیان دلوایا گیا۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں راجہ پرویز اشرف نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون راجہ پرویز اشرف ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے؟
اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ایسے مقدمات کو سوشل میڈیا یا عوامی سطح پر نہ لایا جائے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ مکمل تحقیقات سے پہلے اسے مجرم قرار نہ دیا جائے۔
اجلاس کے دوران اعظم نذیر تارڑ نے نے ایوان میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے ذمے دارانہ رپورٹنگ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کو ہدایت دی جائے گی کہ ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے تک میڈیا پر نہ لایا جائے۔
اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سوال اٹھایا کہ کیا سائبر کرائم اداروں کو غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟
اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پورا ایوان راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑا ہے۔
اسپیکر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ منشیات نوجوانوں اور بچوں تک کون پہنچا رہا ہے؟