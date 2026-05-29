کراچی پورٹ پر دو بحری جہازوں میں تصادم، ایک کو شدید نقصان پہنچا

کراچی پورٹ پر دو بحری جہازوں میں تصادم سے ایک جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
پورٹ ذرائع کے مطابق ایم وی پاپو کی ٹکر سے نیوا بحری جہاز کے ابتدائی سرے پر بڑا ڈینٹ پڑ گیا۔
ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایم وی نیوا کو برتھ پر لنگر انداز کردیا گیا ہے۔
بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سب موجود تھے سوائے ان کے جو بیرون ملک تھے، یہ سہیل آفریدی کی حکومت نہیں، بانئ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔
کراچی میں بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے الیکٹرک بس سروس بھی جزوی متاثر ہو گئی۔
وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آج نیا نوٹیفکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔
گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق میں کردار ادا کیا: ن لیگی رہنما
حملہ آور فائرنگ کے بعد موٹرسائیکل پر فرار ہوگئے۔
خانپور ڈیم میں دوست کو بچاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔
کراچی کی شارع فیصل پر آج سے لین کی خلاف ورزی پر ای چالان ہوگا۔
پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔
خالد عثمان نے اپنی زندگی رضاکارانہ کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہر سال پاکستان اور کینیڈین اسپتالوں کے لیے فنڈز جمع کرتے تھے۔
ویڈیو عید کے روز نہر کے کنارے رقص کرتے ہوئے بنائی گئی تھی جسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا تھا۔ چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے ایک خاتون اور ایک نوجوان کو گرفتار کرلیا گیا: پولیس
خیبر پختون خوا حکومت کے مشیر اطلاعات شفیع جان نے کہا ہےت کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو تمام ایم پی ایز کا مکمل اعتماد حاصل ہے، بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو نامزد کیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں علی امین گنڈاپور، فیصل امین، فضل الہٰی، نیک محمد، دیگر شریک نہیں ہوئے۔
قومی ایئر لائن ( پی آئی اے) کی کراچی کےلیے پہلی حج پرواز 100 مسافروں کو لےکر جدہ سے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔
ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ تمام گاڑیاں اپنی اپنی لین میں چلائی جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر رہے اور حادثات سے بچا جا سکے۔
نائب وزیراعظم ، وزیرخارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سفارتی روابط کےلیے جامع تیاری اور موثر فالو اپ یقینی بنانے کی ہدایت کردی۔