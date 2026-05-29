کراچی پورٹ پر دو بحری جہازوں میں تصادم، ایک کو شدید نقصان پہنچا

29 مئی ، 2026
فوٹو: اسکرین گریب جیو نیوز
کراچی پورٹ پر دو بحری جہازوں میں تصادم سے ایک جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

پورٹ ذرائع کے مطابق ایم وی پاپو کی ٹکر سے نیوا بحری جہاز کے ابتدائی سرے پر بڑا ڈینٹ پڑ گیا۔

ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایم وی نیوا کو برتھ پر لنگر انداز کردیا گیا ہے۔

