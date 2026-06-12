پاکستانی سفارت خانے کے زیرِ اہتمام یورو ایشیا شارٹس 2026 فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
واشنگٹن ڈی سی میں فیسٹیول کا آغاز پاکستان، امریکا، فرانس کے قومی ترانوں کی دھنوں سے کیا گیا، فیسٹیول کے دوران پاکستان اور فرانس کی دو دو شارٹ فلمیں دکھائی گئیں۔
اس موقع پر شرکا سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ اس ایونٹ کی میزبانی ہماری ثقافتی مکالمے اور تخلیقی تعاون سے وابستگی کا واضح اظہار ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان فلموں کے ذریعے ہم پاکستان سے متعلق دقیانوسی تصورات ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایک قدیم تہذیب ہے لیکن پسماندہ نہیں، پاکستان نے ہمیشہ علم، وسعتِ قلبی اور لبرل ازم کےجذبے کی آبیاری کی ہے۔
بھارتی ریاست آندھرا پردیشں کے نائب وزیر اعلیٰ اور سائوتھ کے معروف اداکار پون کلیان نے ہندی اور سائوتھ کے سینئر اداکار پرکاش راج کی جانب سے گزشتہ روز بنگلور میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران انکی حمایت پر اسے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔
نیٹ (این ای ای ٹی) پیپر لیک (بھارت کے میڈیکل اور ڈینٹل کورسز میں داخلے کے لیے ہونے والے ٹیسٹ میں گڑ بڑ اور پیپر لیک ہونے) پر ہونے والے ہنگامہ میں سائوتھ اور ہندی فلموں کے مشہور اداکار پرکاش راج بنگلور میں نوجوانوں کے احتجاج میں شامل ہوئے اور انھوں نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔