اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں مارکو روبیو سے ملاقات، علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال

وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کی۔
دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک امریکا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بدلتی ہوئی علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے اور سیکیورٹی و دہشتگردی کے خاتمے پر دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک امریکا شراکت داری کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔
دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کیلئے پاکستان کی سفارتی اور مصالحتی کوششوں کا اعتراف کیا۔