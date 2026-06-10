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ایران نے معاہدے پر مذاکرات میں بہت زیادہ دیر کردی، اب انہیں قیمت چکانا پڑے گی: ٹرمپ

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
ڈونلڈ ٹرمپ - فوٹو: فائل
ڈونلڈ ٹرمپ - فوٹو: فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے معاہدے پر مذاکرات میں بہت زیادہ دیر کردی، اب انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔

سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے بہت سے حصے، جیسے بحریہ اور فضائیہ اب عملاً موجود ہی نہیں رہے۔ 

ڈوڈنلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل طور پر شکست دی جا چکی ہے۔

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اسرائیل میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا قومی سلامتی کے فیصلے اب بھی نیتن یاہو خود کرتے ہیں یا وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑھتے ہوئے انحصار کا شکار ہو چکے ہیں۔

انہوں نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی اقدام کچھ نہیں کرتا۔ مشرقِ وسطیٰ کا یہ غنڈہ اب ختم ہو چکا ہے۔

امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے ایسے معاہدے پر مذاکرات کرنے میں بہت زیادہ دیر کردی جو ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا، اب انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔

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