ایران نے معاہدے پر مذاکرات میں بہت زیادہ دیر کردی، اب انہیں قیمت چکانا پڑے گی: ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے معاہدے پر مذاکرات میں بہت زیادہ دیر کردی، اب انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔
سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس کے بہت سے حصے، جیسے بحریہ اور فضائیہ اب عملاً موجود ہی نہیں رہے۔
ڈوڈنلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل طور پر شکست دی جا چکی ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں تحریر کیا کہ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی اقدام کچھ نہیں کرتا۔ مشرقِ وسطیٰ کا یہ غنڈہ اب ختم ہو چکا ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے ایسے معاہدے پر مذاکرات کرنے میں بہت زیادہ دیر کردی جو ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا، اب انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔