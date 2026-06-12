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اسرائیل کینسر کے مریضوں کو علاج کیلئے غزہ سے باہر جانے دے: 62 امریکی قانون سازوں کا مطالبہ

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بین الاقوامی خبریں
12 جون ، 2026
---فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
---فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا 

امریکی کانگریس کے 62 سے زائد ارکان نے وزیرِ خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ کر اسرائیل پر زور دیا ہے کہ غزہ کے کینسر مریضوں، خصوصاً بچوں کو علاج کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم جانے کی اجازت دی جائے۔

عرب میڈیا کے مطابق خط پر ایوانِ نمائندگان کے 51 اور سینیٹ کے 11 ارکان نے دستخط کیے ہیں۔

ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ بیمار بچوں اور ان کے تیمار داروں کے طبی انخلاء کو یقینی بنایا جائے اور اسرائیل اس بات کی ضمانت دے کہ علاج کے بعد انہیں واپس غزہ آنے دیا جائے گا۔

اسرائیل نے 17 ہزار فلسطینیوں کو علاج تک رسائی سے روک دیا

غزہ کی وزارتِ صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل 16 ہزار 500 سے زائد ایسے فلسطینی مریضوں کو بیرونِ ملک علاج کے لیے جانے سے روک رہا ہے جنہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔

اقوامِ متحدہ کے مطابق اس وقت غزہ میں تقریباً 11000 کینسر کے مریض موجود ہیں جبکہ جنگ کے دوران صحت کا نظام شدید تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔

عالمی ادارۂ صحت کے مطابق غزہ کے 94 فیصد اسپتال تباہ حال ہیں۔

مارچ 2025ء میں اسرائیلی افواج نے غزہ کے واحد خصوصی کینسر اسپتال، تُرک فلسطینی دوستی اسپتال کو بھی تباہ کر دیا تھا۔

خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں کینسر کی تشخیص عملاً موت کا پروانہ بن چکی ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اکتوبر 2023ء سے کینسر سے ہونے والی اموات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔

اقوامِ متحدہ کے مطابق طبی انخلاء کی منظوری کے انتظار میں کم از کم 1200 افراد جان گنوا چکے ہیں جن میں 6 سالہ خون کے کینسر میں مبتلا ایک بچہ بھی شامل تھا۔

اقوام متحدہ کا اسرائیل سے غزہ میں ’نسل کشی‘ روکنے کا مطالبہ

اقوامِ متحدہ نے اپنی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں جو کئی مواقع پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔

خط میں غزہ سے طبی راہداری قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ مریضوں کو فلسطینی علاقوں کے دیگر اسپتالوں تک پہنچایا جا سکے، خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے طبی مراکز مریضوں کے علاج کے لیے تیار ہیں اور اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔

ارکانِ کانگریس نے زور دیا ہے کہ غزہ کے کینسر کے مریضوں کو فوری طور پر علاج تک رسائی دی جائے کیونکہ ان کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی حکومت کی جانب سے سفری اجازت ناموں کی عدم منظوری ہے۔

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