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کیئر اسٹارمر سے پارٹی قیادت کے امیدوار اینڈی برنہم کی ملاقات

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بین الاقوامی خبریں
24 جون ، 2026
کیئر اسٹارمر سے پارٹی قیادت کے امیدوار اینڈی برنہم کی ملاقات

برطانوی وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر سے پارٹی قیادت کے امیدوار اینڈی برنہم کی ملاقات،  افسران سے بریفنگ لینے کی اجازت دے دی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کیئر اسٹارمر نے اقتدار کی منظم منتقلی کیلئے کوششیں تیز کردی ہیں۔

کیئر اسٹارمر نے حکومت بنانے کی تیاری کیلئے اینڈی برنہم کو افسران سے بریفنگ لینے کی اجازت دی۔

لیبر پارٹی کی قیادت کیلئے اب تک اینڈی برنہم واحد امیدوار ہیں، دوسرا امیدوار سامنے نہ آیا تو اینڈی برنہم 17 جولائی کو وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔

اینڈی برنہم کی کابینہ بنی تو کون شامل ہوگا، کون باہر ؟؟ لیبر پارٹی میں نئی دوڑ کا آغاز ہوگیا ہے۔

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