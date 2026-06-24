 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایران امریکا جنگ میں پاکستان کے مصالحتی کردار کے سبب معاشی بہتری کے امکانات روشن

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
24 جون ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو 

ایران اور امریکا کے درمیان جنگ کے دوران پاکستان کے مصالحتی کردار کے سبب معاشی بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔

غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکا کے امن معاہدے کی پیشرفت سے پاکستان کا عالمی تشخص بہتر ہوا ہے۔

نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ عالمی تشخص میں بہتری کے باعث پاکستان کو معاشی فوائد حاصل کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔

ایران معاہدے میں پاکستان کا کردار، کیا سفارتی کامیابی معاشی فائدے دیگی؟

کراچی ایران معاہدے میں پاکستان کا کردار، کیا...

بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مشرقِ وسطیٰ کا بڑا حصہ بن کر وسیع معاشی اور دفاعی شراکت داریاں قائم کر سکتا ہے۔

نیوز ایجنسی کے مطابق ایران پر پابندیوں میں نرمی سے پاکستان اور ایران کے درمیان بڑے تجارتی مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جس سے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید