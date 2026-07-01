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ایرانی نائب وزیر خارجہ کی دوحہ میں قطری وزیراعظم سے ملاقات، امریکا ایران مفاہمتی یادداشت پر گفتگو

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بین الاقوامی خبریں
01 جولائی ، 2026
کاظم غریب آبادی (دائیں)، شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی (بائیں) - کولاج فوٹو: فائل
کاظم غریب آبادی (دائیں)، شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی (بائیں) - کولاج فوٹو: فائل

قطر میں ایران کے نائب وزیرِ خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکا ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق بات چیت کی۔

دوحہ سے ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی نائب وزیرخارجہ کاظم غریب آبادی نے قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی سے ملاقات کی۔

ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی نائب وزیرخارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد بات چیت کا محور تھا۔

دوحہ میں امن مذاکرات سے متعلق امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان آج بات چیت ہوگی: جے ڈی وینس

جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح پر بات چیت جاری ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ایرانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی وفد میں وزارت خارجہ، مرکزی بینک اور وزارتِ زراعت کے نمائندے شامل ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق کاظم غریب آبادی نے ایران، قطر، پاکستان سہ فریقی اجلاس میں بھی شرکت کی۔

ایرانی میڈیا کے مطابق سہ فریقی ملاقات میں امریکا ایران عبوری معاہدے کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔

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