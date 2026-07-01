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عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیردفاع کے بیان پر ردعمل دیدیا

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بین الاقوامی خبریں
01 جولائی ، 2026
عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیردفاع کے بیان پر ردعمل دیدیا

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان پر ردعمل دے دیا۔

ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایرانی قیادت یا عوام کے خلاف کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔

عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں۔

ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں ۔

اُن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوؤں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اسرائیل نے اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔

اس سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی تھی کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل تیسری بار بھی ایران پر حملہ کرسکتا ہے۔

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