ماچا ٹی پینے کے حیرت انگیز فوائد

’ماچا ٹی‘ صرف سوشل میڈیا ٹرینڈ یا فیشن نہیں بلکہ صدیوں پرانی روایت ہے جسے اعصابی سکون اور جسمانی صحت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
یہ چائے صحت کے لیے بہت مفید ہے تو آج یہاں اس کے فوائد پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔
1- یہ چائے غذائیت اور اینٹی آکسیڈینٹس سے بھرپور ہوتی ہے اس لیے آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرکے دل اور دماغ کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔
2- ماچا میں موجود کیفین اور ایل- تھیانین کا مرکب یادداشت اور ارتکاز کو بہتر بنانا سکتا ہے۔
3- اس چائے میں موجود کیٹیکنز خون سے خراب چربی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
4- ماچا انسان کے میٹابولزم کو بہتر بنا کر وزن کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
5- اس چائے میں وٹامن، منرلز اور فلیوی نائیڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں۔
6- ماچا سے خون میں شوگر لیول کو منظم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جو کہ مجموعی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
آج کل صحت مند طرزِ زندگی اختیار کرنے والے افراد میں پروٹین کا زیادہ استعمال ایک نیا رجحان بن چکا ہے، جِم ٹرینرز سے لے کر غذائی ماہرین تک سب ہی متوازن خوراک میں پروٹین کو بنیادی جُز قرار دیتے ہیں تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ پروٹین کی زیادتی بھی جسم کے لیےناتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
کینیڈین سائنسدانوں نے جسم میں زیادہ چربی کے باعث ہونے والے مٹاپے کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دبلا پتلا دکھائی دینے والا شخص بھی دل کے دورے اور فالج کے خطرے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔
پاکستانی کینیڈین قیصر صغیر میو نے آٹزم کے حوالے سے آگاہی کے لئے ٹورنٹو سٹی ہال سے ملٹن ٹاؤن ہال تک 50 کلومیٹر واک کی۔ ملٹن پہنچنے پر شہر کے میئر گورڈن کرینٹز ، مقامی رہنما ندیم اکبر کھٹانہ اور کونسلر سیمی اعجاز نے ان کا استقبال کیا۔